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Донецк снова под обстрелом: сообщают о "прилетах" в районе "Топаза"

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Донецк, Четверг 22 декабря 2022 13:45
Донецк снова под обстрелом: сообщают о "прилетах" в районе "Топаза" Фото: Донецк оказался снова под обстрелом 22 декабря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 22 декабря, оккупированный Донецк снова оказался под обстрелом. Известно о "прилетах" в районе завода "Топаз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "мэра" Донецка Алексея Кулемзина.

Так, по его словам, возобновился обстрел северных районов города - по Киевскому и Куйбышевскому районам. Также велся обстрел по Петровскому району, в Георгиевке.

"Очевидцы сообщают о прилетах в районе "Топаза", - написал он.

Как утверждает Кулемзин, обстрел велся якобы с позиций ВСУ "выпущено 5 снарядов калибром 155 мм" и "10 ракет из РСЗО" в каждом из случаев соответственно.

Как сообщалось, в Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, он был ранен. В обстреле города уже обвинили ВСУ.

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