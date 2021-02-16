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Донести позицию: Арестович объяснил выступление Кравчука на российских каналах

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 00:58
Донести позицию: Арестович объяснил выступление Кравчука на российских каналах Фото: Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Артур Родивилов

Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбасса Леонида Кравчука не следует осуждать за выступление на российских каналах. Он доносит украинскую позицию.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил спикер ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что Леониду Кравчуку не нужно напоминать про необходимость защищать Украину.

"Другое дело, что он использует разные возможности донести до разных целевых, в том числе до российской целевой аудитории украинскую точку зрения. Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают в эфир какого-то там Пушилина? Его же не предупреждают об этом", - заявил Арестович.

Арестович поставил встречный вопрос: "можно ли судить Кравчука за такой поступок, если он хочет донести до российского населения, которое смотрит российское телевидение, украинскую позицию, несмотря на то, что они привлекают Пушилина, который для самого Леонида Кравчука квалифицируется как террорист? Ну что мы должны санкции против него ввести?".

На уточнение ведущего программы "мог ли отказаться Кравчук от участия в эфире "Россия-1?", спикер ТКГ ответил, что "мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы довести свою правоту".

Напомним, ранее Арестович заявлял, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.

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