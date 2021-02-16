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Донести позицію: Арестович пояснив виступ Кравчука на російських каналах

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 00:58
Донести позицію: Арестович пояснив виступ Кравчука на російських каналах Фото: Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Артур Родивилов

Главу української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасу Леоніда Кравчука не слід засуджувати за виступ на російських каналах. Він доносить українську позицію.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив спікер ТКГ Олексій Арестович.

Він зазначив, що Леоніду Кравчуку не потрібно нагадувати про необхідність захищати Україну.

"Інша справа, що він використовує різні можливості донести до різних цільових, у тому числі до російської цільової аудиторії українську точку зору. Чи винен він у тому, що одночасно з ним включають в ефір якогось там Пушилина? Його ж не попереджають про це", - заявив Арестович.

Арестович поставив зустрічне запитання: "чи можна судити Кравчука за такий вчинок, якщо він хоче донести до російського населення, яке дивиться російське телебачення, українську позицію, попри те, що вони залучають Пушиліна, який для самого Леоніда Кравчука кваліфікується як терорист? Ну що ми мають ввести санкції проти нього?".

На уточнення ведучого програми "чи міг відмовитися Кравчук від участі в ефірі "Росія-1?", спікер ТКГ відповів, що "міг відмовитися, а міг використовувати ефір, щоб довести свою правоту".

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що Росія не хоче прогресу в переговорах з Донбасу.

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