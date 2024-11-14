На Донеччині та Харківщини оголосили примусову евакуацію: які населені пункти

Донецька та Харківська ОВА прийняли рішення про обов’язкову евакуацію жителів деяких населених пунктів. Зокрема, через безпекову ситуацію у регіонах.

Йдеться про евакуацію з окремих населених пунктів Волноваського району Донецької області. А також із населених пунктів Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району Харківської області. Варто зауважити, що евакуація здійснюється безкоштовно.

Охочі евакуюватися з Донеччини можуть зателефонувати за номером гарячої лінії Донецької ОВА: 0 800 408 911.

Натомість жителям Харківщини необхідно подзвонити на гарячу лінію їхньої адміністрації за номером: 0 800 339 291.

Опинившись у більш безпечних регіонах, евакуйованих дітей разом із родинами забезпечать безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

Окрім цього, про бажання виїхати можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. А також через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078-84-33.