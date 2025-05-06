На Донеччині росіяни стратили трьох полонених бійців ЗСУ

За оперативними даними, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району.

Під час штурмових дій росіяни оточили українських захисників. Вони змусили їх скласти зброю та здатись у полон.



"Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї", - сказано у повідомленні.

У прокуратури нагадали, що навмисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.