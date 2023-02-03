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На Донеччині за добу окупанти вбили одного цивільного, ще вісьмох поранили

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Донецька область, П'ятниця 03 лютого 2023 09:22
На Донеччині за добу окупанти вбили одного цивільного, ще вісьмох поранили Фото: на Донеччині за добу окупанти вбили одного цивільного, ще вісьмох поранили (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через ворожі атаки загинув цивільний, ще вісім людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 2 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донбасу - у Краматорську. Ще 8 людей в області отримали поранення", - розповів він.

Зазначимо, що всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1343 особи, ще 2969 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські війська ввечері 1 лютого завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

Травми зазнала 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Три людини загинули, двох вдалося врятувати.

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