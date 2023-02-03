На Донеччині за добу окупанти вбили одного цивільного, ще вісьмох поранили

Російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через ворожі атаки загинув цивільний, ще вісім людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 2 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донбасу - у Краматорську. Ще 8 людей в області отримали поранення", - розповів він.

Зазначимо, що всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1343 особи, ще 2969 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.