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В Донецкой области за сутки оккупанты убили одного гражданского, еще восьмерых ранили

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Донецкая область, Пятница 03 февраля 2023 09:22
В Донецкой области за сутки оккупанты убили одного гражданского, еще восьмерых ранили Фото: в Донецкой области за сутки оккупанты убили одного гражданского, еще восьмерых ранили (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеских атак погиб гражданский, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 2 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Краматорске. Еще 8 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Отметим, что всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1343 человека, еще 2969 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские войска вечером 1 февраля нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.

Травмы получил 21 человек, 8 понадобилась госпитализация. Три человека погибли, двоих удалось спасти.

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