Донбасская машиностроительная академия переезжает в Тернополь
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя примет и разместит на своей базе Донбасскую государственную машиностроительную академию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша в Telegram-канале.
"Принимаем первое учебное заведение из пострадавших регионов. В ближайшее время ожидаем переезд Донбасской государственной машиностроительной академии", - отметил он.
Университет имени Пулюя предоставит академии помещения и материально-техническую базу для работы, добавил глава ОВА.
"Сначала будем принимать научно-педагогический состав. В перспективе ожидаем студентов, которые сейчас учатся дистанционно. В целом готовы разместить 10 учреждений профессионально-технического образования, 5 профессиональных и 4 учреждения высшего образования", - очертил планы Владимир Труш.