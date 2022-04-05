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Донбасская машиностроительная академия переезжает в Тернополь

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Вторник 05 апреля 2022 17:32
Донбасская машиностроительная академия переезжает в Тернополь Фото: Донбасская машиностроительная академия переезжает в Тернополь (t.me/ternopilskaODA)
Автор: Артем Горовенко

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя примет и разместит на своей базе Донбасскую государственную машиностроительную академию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша в Telegram-канале.

"Принимаем первое учебное заведение из пострадавших регионов. В ближайшее время ожидаем переезд Донбасской государственной машиностроительной академии", - отметил он.

Университет имени Пулюя предоставит академии помещения и материально-техническую базу для работы, добавил глава ОВА.

"Сначала будем принимать научно-педагогический состав. В перспективе ожидаем студентов, которые сейчас учатся дистанционно. В целом готовы разместить 10 учреждений профессионально-технического образования, 5 профессиональных и 4 учреждения высшего образования", - очертил планы Владимир Труш.

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