Донбаська машинобудівна академія переїжджає до Тернополя
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя прийме та розмістить на своїй базі Донбаську державну машинобудівну академію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша у Telegram-каналі.
"Приймаємо перший навчальний заклад з постраждалих регіонів. Найближчим часом очікуємо на переїзд Донбаської державної машинобудівної академії", - зазначив він.
Університет імені Пулюя надасть академії приміщення та матеріально-технічну базу для роботи, додав голова ОВА.
"Спершу прийматимемо науково-педагогічний склад. В перспективі очікуємо на студентів, які зараз навчаються дистанційно. Загалом готові розмістити 10 закладів професійно-технічної освіти, 5 фахової передвищої та 4 заклади вищої освіти", - окреслив плани Володимир Труш.