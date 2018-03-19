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В ООН зафиксировали снижение количества жертв на Донбассе среди гражданских

НовостиОбщество    19.03.2018 - 14:29
Фото: Фиона Фрейзер (huacrisis.org)
Фото: Фиона Фрейзер (huacrisis.org)

В период с от 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года зафиксировано 73 гражданских жертв

На Донбассе в период с от 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 Специальная мониторинговая миссия (СММ) ООН по правам человека зафиксировала 73 гражданских жертв в результате конфликта - 12 человек погибли, 61 - получили ранения. Об этом в ходе презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

"Это снижение на 16% по сравнению с прошлым мониторинговым периодом. Однако, вместе с этим, мы также зафиксировали увеличение случаев гражданских жертв в результате взрывов и использовании легкого вооружения на 66,7%", - детализировала Фрейзер.

По ее словам, в феврале зафиксировали низкое количество гражданских жертв с начала мониторингового периода - ни одного смертельного случая, 7 человек получили ранения.

"Хотя в марте мы имели 3 гражданских смерти и 7 ранений, в общем, тренд снижения количества гражданских жертв содержится", - отметила Фрейзер, добавив, что после установки всеобъемлющего перемирия в полночь 5 марта, миссия зафиксировала снижение количества нарушений режима тишины.

Напомним, за время антитеррористической операции на Донбассе погибли более 2,3 тыс. украинских военнослужащих.

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Теги: ООН, Донбасс
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