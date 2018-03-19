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В ООН зафіксували зниження кількості жертв на Донбасі серед цивільних

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 14:29
Фото: Фіона Фрейзер (huacrisis.org)
Фото: Фіона Фрейзер (huacrisis.org)

В період з 16 листопада 2017 року до 15 лютого 2018 року зафіксовано 73 цивільних жертв

На Донбасі в період з 16 листопада 2017 року до 15 лютого 2018 Спеціальна моніторингова місія (СММ) ООН з прав людини зафіксувала 73 цивільних жертв в результаті конфлікту - 12 осіб загинули і 61 отримали поранення. Про це в ході презентації 21-го доповіді ООН про ситуацію з правами людини в Україні повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, передає "Український кризовий медіа-центр".

"Це зниження на 16% порівняно з минулим періодом моніторинговим. Однак, разом з цим, ми також зафіксували збільшення випадків цивільних жертв в результаті вибухів і використанні легкого озброєння на 66,7%", - деталізувала Фрейзер.

За її словами, у лютому зафіксували низьку кількість цивільних жертв з початку моніторингового періоду - жодного смертельного випадку, 7 людей отримали поранення.

"Хоча в березні ми мали 3 цивільних смерті і 7 поранень, загалом, тренд зниження кількості цивільних жертв міститься", - зазначила Фрейзер, додавши, що після встановлення всеосяжного перемир'я опівночі 5 березня, місія зафіксувала зниження кількості порушень режиму тиші.

Нагадаємо, за час антитерористичної операції на Донбасі загинули понад 2,3 тис. українських військовослужбовців.

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Теги: ООН, Донбас
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