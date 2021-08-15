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На Донбассе вторые сутки сохраняется режим "тишины"

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки 14 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. С начала суток, 15 августа, сохраняется тишина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1329 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыл 1421 человек.

Через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Новотроицкое" на подконтрольную Украине территорию прибыло по два человека.

Напомним, ранее в ООС зафиксировали на Донбассе перемещение военной техники боевиков с нарушением линии отведения.

Отметим, за прошедшие сутки, 13 августа, на Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое военных.

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