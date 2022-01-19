На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина"

В среду, 19 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 18 января.
При этом 17 января боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а 16 января в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный.