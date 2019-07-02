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На Донбассе во вторник ранен украинский военный

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 13:24
На Донбассе во вторник ранен украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Военный был госпитализирован

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 2 июля, в ходе обстрела боевиков ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В министерстве отметили, что состояние здоровья военного - удовлетворительное.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил боевое травмирование. Военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Так, по имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 6 прицельных обстрелов позиций сил ООС.

В частности, боевики трижды из минометов 82-го калибра целились по украинским защитникам Новолуганского. Еще два враждебных минометных обстрела из этого же калибра зафиксированы в районе Марьинки, где оккупанты кроме этого применяли АГС и крупнокалиберные пулеметы. Также огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел ночью вблизи Лебединского.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 июля боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате обстрела погибли двое медиков - Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

После этого глава государства Владимир Зеленский призвал ЕС и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что этот обстрел является позорной попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.

На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены еще двое медиков На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных
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