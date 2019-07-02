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На Донбасі у вівторок поранено українського військового

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 13:24
На Донбасі у вівторок поранено українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військового було госпіталізовано

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 2 липня, у ході обстрілу бойовиків поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

У міністерстві зазначили, що стан здоров'я військового - задовільний.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав бойове травмування. Військовослужбовця доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я - задовільний", - сказано у повідомленні.

Так, за наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 6 прицільних обстрілів позицій сил ООС.

Зокрема, бойовики тричі з мінометів 82-го калібру цілили по українських захисниках Новолуганського. Ще два ворожі мінометні обстріли з цього ж калібру зафіксовано в районі Мар’їнки, де окупанти окрім цього застосовували АГС та великокаліберні кулемети. Також вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вночі поблизу Лебединського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, у результаті чого отримали поранення двоє волонтерів.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора бойовики обстріляли санітарний автомобіль. У результаті обстрілу загинули двоє медиків - Сергій Майборода та Ірина Шевченко.

Після цього глава держави Володимир Зеленський закликав ЄС і США належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі. Він підкреслив, що цей обстріл є ганебною спробою зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню на Донбасі.

На Донбасі через обстріл бойовиків поранені ще двоє медиків На Донбасі за добу загинули двоє українських військових
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