На Донбассе ВСУ освободили три села (видео)

В понедельник, 13 июня, на Донбассе украинские военные освободили три села. Линию фронта удалось отодвинуть на 15 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил .

На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.

"Да, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", - говорится в сообщении.