На Донбассе возросло число подрывов населения на взрывных устройствах

На Донбассе возросли случаи подрывов на неустановленных взрывных устройствах (НПП) людей и техники в районах, расположенных вне пределов ведения боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, эти подрывы происходят во время прохождения непроверенными маршрутами. Так, от взрыва НПП в районе населенного пункта Новотроицкое пострадал 24-летний местный житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу им. И. Мечникова в Днепр.

Также в районе населенного пункта Майорск подорвались БТР-70 и военный грузовик КрАЗ. В результате этого один военнослужащий получил термические ожоги.

"В тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в ООС.

Также в результате детонации неизвестного взрывустройства в районе Новобахмутовки подорвался грузовой автомобиль КАМАЗ. В результате получили травмы двое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Пострадавшие госпитализированы.

"Командование Объединенных сил напоминает о соблюдении мер минной безопасности, обязательных для гражданских лиц и военнослужащих... Напоминаем, что в земле до сих пор могут быть несдетонирванные боеприпасы, или другие ранее не обнаруженные взрывные устройства... Пользуйтесь исключительно проверенными путями. О всех подозрительных предметах сообщайте представителей ООС", - резюмировали в штабе.

Напомним, по факту осколочного ранения жителя Донбасса в результате обстрела поселка Новгородское полиция открыла уголовное производство. Потерпевший находится в больнице.