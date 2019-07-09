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На Донбассе возросло число подрывов населения на взрывных устройствах


Командование ООС советует не ходить по непроверенным маршрутам, чтобы не задеть неразорванные снаряды

На Донбассе возросли случаи подрывов на неустановленных взрывных устройствах (НПП) людей и техники в районах, расположенных вне пределов ведения боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, эти подрывы происходят во время прохождения непроверенными маршрутами. Так, от взрыва НПП в районе населенного пункта Новотроицкое пострадал 24-летний местный житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу им. И. Мечникова в Днепр.

Также в районе населенного пункта Майорск подорвались БТР-70 и военный грузовик КрАЗ. В результате этого один военнослужащий получил термические ожоги.

"В тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в ООС.

Также в результате детонации неизвестного взрывустройства в районе Новобахмутовки подорвался грузовой автомобиль КАМАЗ. В результате получили травмы двое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Пострадавшие госпитализированы.

"Командование Объединенных сил напоминает о соблюдении мер минной безопасности, обязательных для гражданских лиц и военнослужащих... Напоминаем, что в земле до сих пор могут быть несдетонирванные боеприпасы, или другие ранее не обнаруженные взрывные устройства... Пользуйтесь исключительно проверенными путями. О всех подозрительных предметах сообщайте представителей ООС", - резюмировали в штабе.

Напомним, по факту осколочного ранения жителя Донбасса в результате обстрела поселка Новгородское полиция открыла уголовное производство. Потерпевший находится в больнице.

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