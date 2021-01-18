ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе в воскресенье боевики дважды нарушили перемирие

Понедельник 18 января 2021 07:42
На Донбассе в воскресенье боевики дважды нарушили перемирие
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Утром в воскресенье сообщалось, что за сутки, 16 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе активизировали боевую подготовку. Они проводят практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассобстрел

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь