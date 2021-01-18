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На Донбасі в неділю бойовики двічі порушили перемир'я

Понеділок 18 січня 2021 07:42
На Донбасі в неділю бойовики двічі порушили перемир'я
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Вранці в неділю повідомлялося, що за добу, 16 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані чотири випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі активізували бойову підготовку. Вони проводять практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів.

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