На Донбасі в неділю бойовики двічі порушили перемир'я

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Вранці в неділю повідомлялося, що за добу, 16 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані чотири випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі активізували бойову підготовку. Вони проводять практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів.