ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе военный несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали

Автор: РБК-Украина

В Луганской области украинский военнослужащий несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство.

Самые читаемые новости

Об этом в Facebook сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

В частности, 26 декабря военной прокуратуре сообщили о ранении солдата одной из воинских частей вследствие неосторожного обращения с оружием. Но при проверке инцидента установили, что солдат получил сквозные огнестрельные ранения живота и голени. А выстрелы осуществил его сослуживец.

Подозреваемого задержали, ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Трехизбенка на линии разграничения пьяный военнослужащий устроил стрельбу и ранил другого военного.

Также ранее на Донбассе украинский военный избил и поджог сослуживца. По версии следствия, подозреваемый сделал это с целью ограбить его.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассвоенныеСтрельба