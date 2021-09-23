В районе проведения операция Объединенных сил состоялись военные учения. Они были проведены при участии подразделений резерва, которые входят в состав Оперативно-тактической группировки "Север".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

По информации силового ведомства, танковые подразделения совершили ночной марш в условиях ограниченной видимости, рассредоточили технику и замаскировали ее в заданном районе.

После чего танкисты выдвинулись на огневые рубежи, во время движения обнаруживая и уничтожая условного противника.

В то же время артиллеристы сосредоточились в основном на управлении системой огня и определении целей условного врага.

Как отметил руководитель этих учений, подразделения резерва тренировались совместно отрабатывать развертывание силы и средств маскировки, применять различные тактические приемы и противодействовать противнику.

Фото: на Донбассе военные провели танковые и артиллерийские учения (facebook.com/MinistryofDefence.UA)