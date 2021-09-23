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На Донбасі військові провели танкові та артилерійські навчання

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Донбас, Четвер 23 вересня 2021 11:38
На Донбасі військові провели танкові та артилерійські навчання Фото: на Донбасі військові провели танкові та артилерійські навчання (mil.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В районі проведення Операція об'єднаних сил відбулися військові навчання. Вони були проведені за участі підрозділів резерву, які входять до складу Оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

За інформацією силового відомства, танкові підрозділи здійснили нічний марш в умовах обмеженої видимості, розосередили техніку і замаскували її у заданому районі.

Після чого танкісти висунулися на вогневі рубежі, під час руху виявляючи та знищуючи умовного противника.

Водночас артилеристи зосередилися в основному на управлінні системою вогню та визначенні цілей умовного ворога.

Як зазначив керівник цих навчань, підрозділи резерву тренувалися спільно відпрацювати розгортання сили та засобів маскування, застосувати різноманітні тактичні прийоми та протидіяти противнику.

Фото: на Донбасі військові провели танкові та артилерійські навчання (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

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