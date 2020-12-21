На Донбассе украинский военный попал в плен боевиков

Украинский военнослужащий из состава Объединенных сил попал в плен российско-оккупационных сил. Отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

После обнаружения отсутствия военного проводились поисковые мероприятия, но результата они не дали. Выяснилось., что он попал в плен боевиков, но при каких обстоятельствах - пока неизвестно.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявили в штабе ООС.

Напомним, на прошлой неделе боевики передали украинской стороне тело военнослужащего. Оккупанты утверждают, что военный перешел на их сторону, а умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

Добавим, сегодня пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле Горловки. В результате обстрела пострадали двое украинских военных.