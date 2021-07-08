На Донбассе украинский военный получил пулевое ранение

Пророссийские боевики днем 8 июля нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС. Пулевое ранение получил украинский военный. Он направлен в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группу (ОТГ) "Восток".
"Сегодня, 8 июля, в зоне ответственности ОТГ "Восток" вооруженные силы РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников", - отмечается в сообщении.
В результате обстрела военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. "Военный оперативно направлен в медучреждение, где ему оказывают медпомощь. Состояние раненого удовлетворительное", - уточнили в ОТГ.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы военно-правохранительной службы.
На месте происшествия работают представители воинской части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ. Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ.
Напомним, 5 июля в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения.
Отметим, 4 июля на Донбассе также не обошлось без потерь среди ООС. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и один получил ранения.