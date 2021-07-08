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На Донбассе украинский военный получил пулевое ранение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пророссийские боевики днем 8 июля нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС. Пулевое ранение получил украинский военный. Он направлен в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группу (ОТГ) "Восток".

"Сегодня, 8 июля, в зоне ответственности ОТГ "Восток" вооруженные силы РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников", - отмечается в сообщении.

В результате обстрела военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. "Военный оперативно направлен в медучреждение, где ему оказывают медпомощь. Состояние раненого удовлетворительное", - уточнили в ОТГ.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы военно-правохранительной службы.

На месте происшествия работают представители воинской части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ. Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, 5 июля в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения.

Отметим, 4 июля на Донбассе также не обошлось без потерь среди ООС. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и один получил ранения.

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