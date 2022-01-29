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На Донбассе в течение суток сохранялась "тишина"

Автор: Анна Полисученко

В пятницу, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессцентр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила агента военной разведки РФ.

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ООС