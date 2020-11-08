На Донбассе в течение дня соблюдается режим "тишины"

В течение 8 ноября на Донбассе в полной мере соблюдается режим "тишины". Обстрелы со стороны противника не были зафиксированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой. Украинская сторона продолжает выполнять задачи в районе ООС, следуя режиму прекращения огня.

"С начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 7 ноября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. По данным штаба, противник применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Также вчера сообщалось, что в Луганской области погиб военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Ему было 20 лет, по предварительным данным, причина смерти небоевая.