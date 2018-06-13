На Донбасі протягом дня поранено двох українських військових, - ООС

Бойовики 14 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 13 червня 2018 року, поранено 2 українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 13 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. В ході бойових дій поточної доби два українських захисника отримали поранення. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. Зокрема, бойовики обстрілювали українські позиції в районі Новотошківського, Новозванівки, Водяного, Талаківки.

"Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінними", - зазначають у штабі.

Крім того, повідомляється, що бойовики вели снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка (Донецька область).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення ООС на Донбасі упродовж минулої доби, 12 червня, російсько-окупаційні війська 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий загинув, двох поранено.