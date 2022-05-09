UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники

Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники.

Также мы писали, что в Донецкой области оккупанты 9 мая ранили 6 мирных жителей.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДонбассДонецкая область