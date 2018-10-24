На Донбассе за сутки ранен один военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики семь раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе днем, 24 октября, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

В частности, позиции украинских военных вблизи Гнутово были обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции у населенных пунктов Новолуганское, Каменка, Катериновка и Тарамчук - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе хутора Свободного боевики дважды за сегодняшний день открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 23 октября, погиб один украинский военный.