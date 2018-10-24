На Донбасі за добу поранений один військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики сім раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі вдень, 24 жовтня, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, позиції українських військових поблизу Гнутово були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції у населених пунктів Новолуганське, Кам'янка, Катеринівка та Тарамчук - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, в районі хутора Вільного бойовики двічі за сьогоднішній день відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 23 жовтня, загинув один український військовий.