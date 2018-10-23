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На Донбассе за сутки никто из украинских военных не пострадал

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 07:36
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/ato news)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/ato news)

По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены, двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за сутки 12 раз открывали огонь по позициям наших войск, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское", - говорится в сообщении.

Опорный пункт ВСУ возле Счастья обстреливался из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов, чаще всего боевики стреляли вблизи Марьинки и Лебединского.

По данным разведки, в течение cуток три оккупанта уничтожены, двое ранены.

23 октября российско-оккупационные войска огонь по нашим позициям пока не открывали.

На Донбассе за сутки никто из украинских военных не пострадал

Напомним, 20 октября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) правоохранители задержали на взятке военнослужащего пограничной службы

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Темы: Новости ООС
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