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На Донбассе сохраняется "тишина"

Донбасс, Среда 13 января 2021 18:14
На Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 13 января, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также в районе операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Сегодня саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе 11 раз обстреливали украинские позиции. В результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский военный.

Кроме того, 11 января в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный.

Ранее сообщалось, что в районе проведения ООС погибла 29-летняя военнослужащая. Обстоятельства смерти уточняются.

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