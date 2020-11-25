ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе сегодня сохраняется перемирие

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 25 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Нарушений перемирия со стороны оккупантов не зафиксировали.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По состоянию на сейчас ситуация в Донбассе контролируется украинскими военнослужащими. Подразделения ООС продолжают выполнять задачи по назначению.

Кроме того, сегодня саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали 7 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 74 взрывоопасных предмета.

Напомним, вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб 31-летний военнослужащий. Погибший был жителем Киевской области.

Как писало РБК-Украина, на гибель украинского военного отреагировал президент Владимир Зеленский.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, с начала перемирия на Донбассе в результате боевых действий погибли четверо украинских военных. В то же время с украинской стороны 14 человек были ранены.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбасссводкаООС