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На Донбассе сегодня сохраняется перемирие

Донбасс, Среда 25 ноября 2020 17:47
На Донбассе сегодня сохраняется перемирие
Фото: украинское военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 25 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Нарушений перемирия со стороны оккупантов не зафиксировали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По состоянию на сейчас ситуация в Донбассе контролируется украинскими военнослужащими. Подразделения ООС продолжают выполнять задачи по назначению.

Кроме того, сегодня саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали 7 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 74 взрывоопасных предмета.

Напомним, вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб 31-летний военнослужащий. Погибший был жителем Киевской области.

Как писало РБК-Украина, на гибель украинского военного отреагировал президент Владимир Зеленский.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, с начала перемирия на Донбассе в результате боевых действий погибли четверо украинских военных. В то же время с украинской стороны 14 человек были ранены.

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