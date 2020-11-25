На Донбасі сьогодні зберігається перемир'я

Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)

З початку 25 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Порушень перемир'я з боку окупантів не зафіксували.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

Станом на зараз ситуація на Донбасі контрольована українськими військовослужбовцями. Підрозділи ООС продовжують виконувати завдання за призначенням.

Крім того, сьогодні сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували 7 гектарів прифронтової території. На знищення передали 74 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, вчора на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув 31-річний військовослужбовець. Загиблий був мешканцем Київської області.

Як писало РБК-Україна, на загибель українського військового відреагував президент Володимир Зеленський.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку перемир'я на Донбасі в результаті бойових дій загинули четверо українських військових. Водночас з українського боку 14 осіб було поранено.