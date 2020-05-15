На Донбассе в результате подрыва мины ранена местная жительница

В Донецкой области от подрыва на противопехотной мине российского производства получила ранения 35-летняя гражданка Украины. Украинские воины эвакуировали женщину в безопасное место, где ей предоставили неотложную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие ОС обнаружили женщину вблизи оккупированного Докучаевска.

"Военнослужащие во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска заметили гражданское лицо с явными признаками ранения в ногу, которая пыталась ползком приблизиться к нашему опорного пункта. Украинские воины эвакуировали женщину в безопасное место, где медицинский персонал подразделения предоставил потерпевшей неотложную помощь", - говорится в сообщении.

После женщина срочно была оставлена в центральную районную больницу города Волноваха.

"Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина получила минно-взрывную травму левой ноги, травматическая ампутация стопы.

"Характер полученного ею ранения, указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2. Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенции", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Россия отказалась подписать документ Оттавской конвенции и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, 13 мая на Донбассе в районе операции Объединенных сил во время плановых занятий погибли двое украинских военных.

Кроме того, за минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций осуществляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.