На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного

Так, боевики вели огонь в направлении Новолуганского. Оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов

В сторону Широкиного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.