На Донбассе в результате обстрелов ранены шесть военных

Сегодня, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего шесть военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции неподалеку Марьинки, вблизи населенного пункта Старогнатовки, у Широкино, Новоселовки Второй и Авдеевки.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Новотошковского, окрестностям Орехово и Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали двух пророссийских боевиков и ранили троих.