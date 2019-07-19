На Донбассе в результате обстрела снайперов погибли двое военных

На Донбассе 19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.

Второй военнослужащий, получил пулевое ранение, пытаясь спасти боевого собрата, и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте.

Ранее сообщалось, что на Донбассе с начала суток 19 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг три раза нарушил режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены во время обстрелов.