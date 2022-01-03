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На Донбассе в результате обстрела ранен военный

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 3 января, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был произведен в сторону Светлодарска. Боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские рубежи остались без изменений и ситуация в районе ООС остается контролируемой.

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ДонбассООС