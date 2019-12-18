ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі внаслідок обстрілу поранено військового

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 13:55
На Донбасі внаслідок обстрілу поранено військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Пораненого військового евакуювали до госпіталя

З початку середи, 18 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними відомства, станом на 12-ту годину незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів окупанти застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

Так, під ворожий обстріл потрапляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Березове та Водяне. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

"Сьогодні внаслідок ворожого прицільного вогню отримав поранення один наш герой. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Українські воїни адекватно реагували на ворожу вогневу активність, застосовуючи стрілецьке озброєння", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, на Донбасі в результаті обстрілу загинув один український військовий зі складу Об'єднаних сил. Загалом минулої доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Пізніше у штабі Об'єднаних сил розповіли, що загиблим військовим був боєць 28-ї окремої механізованої бригади Василь Лісіцин. При обстрілі військовий зазнав несумісних з життям поранень.

РФ відреагувала на правки щодо децентралізації та продовження статусу Донбасу Разумков: розширення мандату ОБСЄ припинить вогонь на Донбасі
Новини України Министерство обороны РФДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся