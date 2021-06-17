На Донбассе в результате обстрела получил ранение украинский военный

В четверг, 17 июня, на Донбассе в результате обстрелов боевиков получил ранение украинский военный. После оказания первой помощи его доставили медицинское учреждение.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка ''Север'' в Facebook.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, они применяли минометы, пулеметы и гранатометы.

Кроме того, за минувшие сутки, 16 июня, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение.