ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе в результате аварии с участием БМП боевиков обесточен населенный пункт

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 09:09
На Донбассе в результате аварии с участием БМП боевиков обесточен населенный пункт
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

В результате ДТП на оккупированной территории обесточен город Хорошее

На Донбассе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием БМП боевиков на временно оккупированной части Луганской области, без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, сейчас боевики подготавливают информационные ресурсы, дабы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих.

"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт", - говорится в сообщении.

Сообщается, что представители местной оккупационной администрации, пытаясь скрыть факт причастности боевиков к данному инциденту, "подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры".

При этом в ООС отметили, что данный факт в очередной раз "подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом". Также там добавили, что "украинские военные никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает".

Напомним, вооруженные формирования РФ на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 1 февраля, восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы.

На Донбассе ранен украинский военный На Донбассе ранения получил украинский военный
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь