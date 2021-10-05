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На Донбассе ранили еще одного украинского военного

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики снова нарушили "тишину" на Донбассе. В результате вражеского обстрела пострадал еще один украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести",- рассказали в штабе ОТГ.

Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Напомним, до этого в штабе ООС сообщали о ранении бойца на Донбассе. Его состояние оценивали как удовлетворительное.

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Вооруженные силы УкраиныДонбассООСБоевики на Донбассе