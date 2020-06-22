На Донбассе ранили двух украинских военных

На Донбассе 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики применили против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего враг прекратил свою активность", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Крымское, Железное, Шумы, Новотошковское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции ООС неподалеку Авдеевки и Старогнатовки.

"Кроме того, российские оккупанты применив противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, наразили на опасность гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в населенном пункте Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - отметили в штабе ООС.

В результате вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

От начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь вблизи Хутора Свободного, Новотошковского, Орехово, Голубовского и Попасной.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Напомним, 20 июня ситуация на Донбассе обострилась: в результате почти 30 обстрелов ранение получили трое украинских военнослужащих.

Кроме того, 20 июня вблизи Павлополя обнаружили неуправляемые авиационные ракеты, которые боевики запустили в направлении жилых домов.