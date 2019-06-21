На Донбассе ранены и травмированы четверо военных ООС

На Донбассе в течение прошлых суток, 20 июня, в результате обстрелов со стороны боевиков были ранены трое военнослужащих из числа операции Объединенных сил, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил у н.п. Павлополь, Марьинка, Водяное, Новоселовка Вторая, Березовое, Чермалык, Пищевик, Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских бойцов были обстреляны шесть раз у н.п. Крымское, Луганское, Майское, Майорское, Новолуганське, Новозвановка.

"За минувшие сутки три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ... По данным разведки 20 июня двух оккупантов уничтожено и троих ранено", - уточнили в ООС.

От начала пятницы, 21 июня, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, 19 июня 2019, российские наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный.