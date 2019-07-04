На Донбассе ранены пять украинских военных

Ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 3 июля обострилась - в результате обстрелов получили ранения пять украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригоровка, Красногоровка, Зайцевое, Травневое, Новолуганское, Пивденное, Попасная, Майорское, Новгородское, Крымское.

"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 3 июля один оккупант уничтожен и семеро ранены", - отметили в пресс-центре.

От начала текущих суток, 4 июля, противник трижды обстрелял украинские позиции.

Напомним, 2 июля, боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров-медиков. Открыто уголовное производство, полиция квалифицировала дело как "террористический акт".