На Донбассе ранены четверо украинских военных, - штаб ООС

Противник 8 раз нарушал режим прекращения огня, 5 раз - из запрещенного минскими договоренностями вооружения

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток 23 июня 2018 четверо украинских военных получили ранения. Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18 часов, сообщает пресс-центр штаба в Facebook.

Отмечается, что в течение текущих суток, от 7-ми утра и до 18 часов вечера противник 8 раз нарушал режим прекращения огня в пяти случаях из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"На Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, которое недавно страдало от многочисленных обстрелов, днем было тихо. На Донецком направлении противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции возле Степного и Песок подвергались обстрелу из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также боевики активизировались на Мариупольском направлении - российские оккупационные войска 4 раза применили запрещенное тяжелое артиллерийское вооружение.

"Снаряды калибром 122 мм прицельно летели в сторону наших позиций вблизи Лебединского, Талаковки и два раза - Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкине. К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо наших защитников", - сообщили в штабе.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что на оккупированной части Донбасса боевики заняли дом и открыли стрельбу по мирным жителям.