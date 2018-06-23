На Донбасі поранено чотирьох українських військових, - штаб ООС

Противник 8 разів порушував режим припинення вогню, 5 разів - із забороненого мінськими домовленостями озброєння

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби 23 червня 2018 четверо українських військових отримали поранення. Про це йдеться у зведенні ООС станом на 18 год, повідомляє прес-центр штабу у Facebook.

Зазначається, що упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години вечора противник 8 разів порушував режим припинення вогню, в п’яти випадках із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"На Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, яке нещодавно потерпало від численних обстрілів, вдень було тихо. На Донецькому напрямку противник вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 мм по захисниках населеного пункту Кам’янка, а наші позиції біля Степного та Пісок зазнали обстрілів з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Також бойовики активізувались на Маріупольському напрямку - російські окупаційні війська 4 рази застосували заборонене важке артилерійське озброєння.

"Снаряди калібром 122 мм прицільно летіли у бік наших позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази - Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине. На жаль в ході бойових дій сьогодні поранення отримали четверо наших захисників", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що на окупованій частині Донбасу бойовики зайняли будинок та відкрили стрілянину по мирних жителях.