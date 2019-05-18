На Донбассе ранены трое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня используя вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи Новотошковского боевики вели огонь по позициям украинских защитников используя артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм. Также 5 обстрелов боевики совершили вблизи Крымского, используя минометы 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также вблизи поселка городского типа Южное боевики применили минометы 82 мм, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое военных. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.